Цифровой сигнал семи украинских телеканалов, осуществляющих вещание с вышки в Горняке, охватывает часть оккупированного Донецка.
Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает Укринформ.
«Мониторинг рабочей группы, в составе которой работает Национальный совет, зафиксировал наличие цифрового сигнала семи украинских телеканалов в Донецке: UATV, UA:Первый, «Донбасс», 1+1, СТБ, 2+2 «Прямой», UA Донбасс и ICTV . Прием осуществлялся на дециметровую антенну», - отметил Костинский.
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