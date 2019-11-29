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Российская Федерация планирует продолжить двусторонние газовые переговоры с Украиной на следующей неделе. Об этом российским журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак, передает РБК-Украина.

Он назвал конструктивными прошедшие 28 ноября в Вене переговоры с Украиной по газу.

«Встреча прошла конструктивно, но там есть вопросы, которые требуют дополнительных обсуждений и рассмотрений технического характера, специалисты остались дорабатывать», - сказал он

Отвечая на вопрос, состоится ли на следующей неделе очередной раунд двусторонних переговоров России и Украины он сказал: «Да, я думаю, такая возможность есть. Нам доложат о результатах».

Напомним, 28 ноября в Вене прошла встреча между министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем и министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком в рамках трехсторонних переговоров по подготовке к подписанию договора о транспортировке газа через украинскую газотранспортную систему.
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