Украинские военные заявили о намерении сбивать российские беспилотники, которые будут залетать со стороны аннексированного Крыма, зенитно-ракетными комплексами Бук-М1. Об этом сказал пресс-секретарь командования воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщает Крым.Реалии.

«Если говорить о беспилотниках квадрокоптерного поля боя, то достаточно стрелкового оружия – пулеметами его сбивать. Если речь о серьезных БПЛА типа «Орлан» или «Форпост», то тогда уже применяются зенитные ракеты. Бук-М1 часто применялся к этим беспилотникам, потому что была существенная угроза нашим войскам (на Донбассе. – Ред.). Были случаи, когда беспилотники вражеские сбивали и вертолеты армейской авиации – Ми-24»​, – рассказал Игнат.

Бук-М1 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий на Донбассе, считает военный. По словам Игната, Бук-М1 эффективен для уничтожения российских БПЛА «Орлан» и «Форпост». Беспилотники именно этих марок дислоцируются на авиабазах в аннексированном Крыму, утверждают украинские военные.