Апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток-2» к юго-востоку от острова Борнхольм поступила в Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики в установленные для подачи таких документов сроки. Об этом сообщила представитель Датского энергетического агентства Эллен Эвиг Йохенсен в ответ на запрос российских журналистов, передает ТАСС.

«Одна жалоба по проекту "Северный поток-2" была подана в пределах сроков для подачи апелляции», — сообщила Йохенсен.

Отметим, что срок подачи жалобы на решение разрешить прокладывать трубы «Северного потока-2» истек 27 ноября. Ранее в СМИ сообщалось, что ни одной жалобы по «Северному потоку-2» не поступало.

Напомним, датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне страны.