также в разделеЭкономика
Кабмин планирует начать масштабное дорожное строительство с 1 марта 17
Долю расчетов платежными картами в Украине планируют увеличить до 55% 15
Глава Укравтодора: До 2023 года отремонтируют все аварийные автодороги 14
Гончарук обещает построить качественные дороги за 3-5 лет 26
Налоговая почти на треть уменьшила количество внеплановых проверок 17
Реальная зарплата с начала года выросла на 10% 18
Кабмин упростил декларирование международных экспресс-посылок 14
В Кабмине предлагают поднять тариф на электроэнергию для населения 299
Витренко: Германия способствует экономическому удушению Украины 76
Минфин передал Приватбанк Кабмину 103
Гончарук: Переговоры о прямых поставках газа из РФ не ведутся 18
Гончарук: Миссия МВФ высоко оценила прогресс в продвижении реформ 18
Филиндаш: Единственный рабочий сценарий по газу - это прямые поставки и скидка, о которой договорился Медведчук 37
На выплату больничных дополнительно выделили 1,4 миллиарда 34
Недашковского уволили с поста главы Энергоатома 47
Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму 1004
В Нафтогазе назвали дедлайн для нового контракта по транзиту 37
Нацбанк понес миллиардные убытки из-за укрепления гривни 41

Нафтогаз подал иск в латвийский суд для того, чтобы взыскать с Газпрома его задолженность по решениям Стокгольмского арбитража на территории Латвии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию в финансовой отчетности Газпрома.

Отмечается, что иск Нафтогаз подал в суд Видземского предместья Риги. В своем иске украинская компания хочет выполнить на территории Латвии решение Стокгольмского арбитража, согласно которому Газпром остался должен Нафтогазу $2,6 млрд (включая проценты и пеню по этому долгу, сумма выросла до $3 млрд).

В отчетности Газпрома говорится, что заседание суда по иску Нафтогаза запланировано на конец апреля 2020 года. Российская компания изучает возможности своей защиты в судебном процессе.

Как ранее сообщал ForUm, 28 февраля 2018 года арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги