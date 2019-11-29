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До конца 2020 года доля безналичных расчетов в Украине должна составить 55%. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Сергея Холод, сообщает пресс-служба НБУ.

«Доля безналичных расчетов платежными карточками уже достигла почти 50%, что полностью соответствует планам НБУ, согласно которым до конца 2020 года доля безналичных расчетов должна составлять 55%. Большую роль в популяризации cashles-платежей играет расширение бесконтактной платежной инфраструктуры и новации, например, увеличение количества POS-терминалов, средств для осуществления бесконтактной оплаты. За это мы благодарны участникам рынка», - отметил он.

Холод также подчеркнул, что нуждается в обновлении и осовременивании сфера регулирования платежного рынка. Поэтому была создана рабочая группа, которая работает над разработкой нового проекта закона о платежных услугах. Уже в ближайшее время Национальный банк вынесет документ на публичное обсуждение.
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