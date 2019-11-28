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Посольство Украины в Польше возмущено отменой властями Перемышля решения о присвоении одной из улиц имени епископа Украинской греко-католической церкви Иосафата Коциловского, репрессированного в советские времена.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.

«Поспешное и опрометчивое решение городского совета в Перемышле об отмене названия улицы Блаженного греко-католического епископа Иосафата Коциловского. Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности - равноправных жителей Перемышля, на этот раз, к сожалению, победили. Посягательство на доброе имя Блаженного, а затем на решение Католической Церкви и св. Иоанна Павла II, который в 2001 году провозгласил епископа Иосафата Блаженным, является беспрецедентным явлением в Польше и не может быть оправдано!» - подчеркнули в Посольстве.
ForUm

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