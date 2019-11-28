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Арбитражный суд объявил заочный приговорил жителя Донецка, который сотрудничал с боевиками террористической организации «ДНР», по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины, к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По материалам следствия, бывший работник органов МЧС, изменив присяге, в 2014 году перешел на сторону террористов и был назначен на должность так называемого министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «ДНР».

Все это время он сотрудничал с боевиками, выдавая приказы о деятельности учреждений и организаций, находящихся у него в подчинении, и совершал другие действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области.
ForUm

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