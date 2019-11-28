Более 60% женщин в Украине подвергаются психологическому, физическому или сексуальному насилию, почти каждая третья – от партнера.

Об этом свидетельствуют данные исследования ОБСЕ по вопросам благосостояния и безопасности женщин в Украине, пишет Укринформ.

«Результаты свидетельствуют о том, что две трети (67%) женщин в Украине в возрасте от 15 лет подверглись психологическому, физическому или сексуальному насилию. Крупнейшим фактором оказалось физическое и/или сексуальное насилие со стороны партнера, о чем сообщили почти каждые три из десяти опрошенных женщин (28%)», - сообщили в Организации.

Еще одним ключевым выводом стало то, что женщины, чьи партнеры воевали во время конфликта на востоке Украины, чаще становились жертвами насилия со стороны партнера.

Авторы исследования пришли к выводу, что насилие против женщин очень тесно связано с недостаточностью гендерного равенства, что само по себе вытекает из наличия опасных стереотипов и отношения.

«В Украине 41% женщин считают, что если муж обижает свою жену, то решаться это должно в пределах семьи. Кроме того, женщины часто просто не знают, что делать, если они подвергаются насилию. Только 17% опрошенных считали себя информированными по этому вопросу, в то время как почти половина (48%) чувствовали, что мало знают или совсем не знали, что им делать (17%)», - говорится в исследовании.

Исследование было проведено в 2018 году в нескольких странах. В ходе исследования проведено интервью с более 15 тысячами женщинами в семи государствах-участниках ОБСЕ: Албании, Боснии и Герцеговине, Молдове, Северной Македонии, Сербии, Украине и Черногории. Исследование также проводилось в Косово.

В Украине было опрошено 2048 женщин.