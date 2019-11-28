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Руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) Александр Борщевский заявляет об отсутствии информации относительно нового прямого вторжения войск Российской Федерации в Украину.

Об этом Борщевский сообщил на заседании Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции», передает УНИАН.

В частности, его спросили, существует ли угроза наступления российских оккупационных войск. «В настоящее время, согласно данным разведки, нет никакой угрозы наступления с той стороны, и те данные, которые публикуются в ежедневных отчетах и открытых источниках штаба Объединенных сил - такой информации относительно прямого вторжения нет», - сказал Борщевский.

Отдельно его спросили, существует ли четкий сценарий действий украинских силовых структур в том случае, если будет наступление со стороны оккупантов в районах разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

«Для того, чтобы исключить какие-либо провокационные действия, или внезапное обострение, или захват наших территорий, на сегодняшний день по всей территории, именно там, где проведено разведение, установлены очень мощные камеры видеонаблюдения, которые круглосуточно фиксируют и перемещение людей, перемещение техники, и если нарушается режим прекращения огня», - сказал руководитель украинской стороны СЦКК.

Также он сообщил, что после разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском расстояние от тех позиций, которые оставили украинские военные, до тех позиций, на которые они перешли, составляет всего 800-900 метров и в каком-то месте, возможно, километр. «С помощью техники - это 15-20 минут, и наши силы и средства полностью занимают те же самые позиции, которые они занимали», - добавил Борщевский.

Напомним, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак не считает открытую военную агрессию со стороны РФ самой большой угрозой для Украины.
ForUm

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