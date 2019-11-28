Министерство инфраструктуры планирует отказаться от проведения ямочных ремонтов на украинских дорогах уже с 2020 года. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал в интервью УНИАН.

«Мы планируем придерживаться идеи Укравтодора с 2020 года отказаться от ямочных ремонтов», - сказал он.

При этом Криклий отметил, что Укравтодор начал отказываться от этой идеи еще при бывшем руководителе ведомства Славомире Новаке (бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши (2011-2013), экс-исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины).

«Они поняли, что не очень готовы. С другой стороны, на ямках значительно легче «резать» ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какая яма была отремонтирована», - сказал он.



Напомним, в 2018 году тогдашний глава ведомства Славомир Новак заявил, что Укравтодор полностью откажется от ямочного ремонта дорог в 2020 году. Однако, позже Укравтодор перенес планы по отказу от ямочного ремонта.