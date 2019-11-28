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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.

Об этом Данилов сообщил на заседании Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции», сообщает УНИАН.

«В Совете нацбезопасности и обороны есть пять сценариев, каким способом мы должны осуществить реинтеграцию Донбасса», - отметил секретарь СНБО.

При этом он выразил сожаление, что не может сообщить подробности этих пяти сценариев, но отметил, что работа над ними продолжается.

 «Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым», - добавил секретарь СНБО.
 
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