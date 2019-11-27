Правительство ввело санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Санкции вводятся в отношении юридических лиц, обеспечивающих незаконную деятельность оккупационной администрации РФ и юридических лиц, привлеченных к проведению незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия, уничтожение, разрушению или повреждению объектов культурного наследия. Это 39 юридических лица, зарегистрированных на территории РФ, и 22 юридических лица, зарегистрированные на территории АР Крым и г. Севастополь российским законодательством.

К юридическим лицам, которые незаконно вещают на захваченных радиочастотах на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, предусмотрены санкции также. Это 19 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, и 15 юридических лиц, зарегистрированных на территории АР Крым и г. Севастополь российским законодательством.

Также санкции применяются к юридическим лицам, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, которые незаконно расположены на временно оккупированной территории Украины. Это 33 юридических лица, зарегистрированные на территории РФ, и 3 юридических лица, зарегистрированные на территории АР Крым и г. Севастополь российским законодательством.

Правительство Украины считает, что такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации и попытки аннексии Автономной Республики Крым и г. Севастополь Российской Федерацией, что создает реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины.

Введение санкций к юридическим лицам сделает невозможным ведение ими экономической деятельности на территории Украины. Кроме того, наши партнеры смогут также инициировать введение санкций в отношении определенных юридических лиц в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки.