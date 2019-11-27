Кашель у детей — широко распространенное явление. Он, как правило, является одним из симптомов заболеваний, требующих грамотного лечения. Первой помощью может стать Лазолван сироп для детей, Бронхикум, Стоптусин. Однако определить тип кашля у ребенка, поставить точный диагноз и назначить комплексную терапию может только педиатр после предварительной диагностики.

Медикаментозное лечение

Для устранения кашлевого синдрома у маленьких пациентов назначаются лекарства в форме сиропов. Однако родителям ни в коем случае нельзя самостоятельно заниматься лечением ребенка. В первую очередь нужно пройти медицинское обследование и определить заболевание. Ведь от диагноза зависит и выбор препаратов.

При сухом кашле ребенку назначают:

Туссамаг;

Геделикс;

Омнитус;

Синекод.

Эти средства содержат в составе бутамират. Данное вещество подавляет возбудимость кашлевого центра в мозге, купирует приступ, а также обладает противовоспалительными свойствами.

Если у ребенка влажный кашель, то ему помогут средства, разжижающие мокроту и способствующие ее выведению:

Лазолван;

Бромгексин;

Амброгексал;

Флуимуцил;

Амбробене.

Каждый из сиропов имеет свой приятный для детей вкус, что облегчает лечение. Например, у Лазолвана он клубнично-сливочный. Дозировать лекарство легко благодаря специальному мерному стаканчику, который находится в упаковке. Принимать сироп нужно два-три раза в день, независимо от приема пищи, по 1,25-5 мл в сутки.

Прежде чем давать лекарственный сироп от кашля ребенку, необходимо обязательно прочитать инструкцию, например, посетив сайт Лазолван в Украине. На странице можно узнать оптимальные дозировки и продолжительность применения препарата с учетом возрастной категории маленького пациента, а также ознакомиться со схемой приема.

Ингаляции

Ингаляции — эффективный способ борьбы как с сухим, так и мокрым кашлем. Проводить процедуру рекомендуется с помощью прибора небулайзера, который можно приобрести в любой аптеке.

Для ингаляций у детей используют содовый раствор. Для его приготовления растворяют в 1 л воды 4 ч. л. соды. Хорошие результаты также дают процедуры с эвкалиптовым, хвойным, тимьяновым эфирными маслами.

Следует помнить, что в некоторых случаях, например, при лихорадочном состоянии, проведение ингаляций строго противопоказано. Поэтому, прежде чем прибегнуть к такому методу лечения, обязательно проконсультируйтесь у врача-педиатра.

Массаж против кашля

Массаж грудной клетки — один из составляющих элементов комплексной терапии при лечении кашля у детей. Данная процедура способствует ускоренному отделению и выведению мокроты из органов дыхания.

Хороший эффект дают поглаживающие, растирающие, постукивающие, разминающие движения. Оптимальная продолжительность процедуры — около пяти минут. Делать массаж грудной клетки можно три-четыре раза в сутки.

Лечение народными средствами

В дополнение к медикаментозному лечению кашля у ребенка можно воспользоваться действенными народными средствами:

Луковый настой. Репчатый лук измельчить и смешать в равных соотношениях с жидким медом. Дать настояться полтора часа. Отжать получившийся сок и давать его ребенку по пол чайной ложки один-два раза в день. Настой из девясила. Алтей, девясил и солодку соединить в одинаковых пропорциях. Одну столовую ложку растительного сырья залить полулитром кипящей воды и оставить настаиваться восемь часов. Настой давать малышу в дозировке 50 мл три раза в сутки. Барсучий жир. Растирание грудной клетки с использованием этого средства позволит уменьшить кашель и ускорить процесс отделения мокроты. Проводить процедуру лучше всего вечером перед сном.

Сочетание медикаментозной терапии, народных средств и физиотерапевтических процедур поможет избавить ребенка от кашля быстро и эффективно без неблагоприятных последствий для здоровья.