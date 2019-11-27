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Президент Украины Владимир Зеленский в Таллинне пообщался с представителями украинской общины, в частности с теми, кто проходит реабилитацию в Эстонии. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Люди выразили поддержку действиям украинской власти, в том числе шагам, направленным на достижение мира на Донбассе», - заявили в пресс-службе.

«Мы все хотим, чтобы Украина знала: она не одна – мир с вами, Европа с вами, Эстония с вами», - сказала представительница украинской общины Лидия Лане.

Украинская община заверила, что верит в евроинтеграционную динамику Украины, и многие хотят вернуться на родину.

Зеленский поблагодарил общину за активную позицию.

«Возвращайтесь в Украину, начинайте работу, поднимайте производство. Присоединяйтесь к нам!» - сказал он.

Президентская чета возложила цветы к Монументу победы в войне за независимость.
ForUm

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