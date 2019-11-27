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В больнице Мариуполя скончался боец ​​полка «Азов» Дмитрий Волонтирец (позывной «Волына»).  40-летний мужчина умер в результате инсульта. Около недели он боролся за жизнь, сообщает пресс-служба полка.

Волонтирец служил по контракту в миротворческих войсках в Ираке. В «Азов» пришел из батальона «Донбасс», пройдя Иловайский котел и Дебальцево, был одним из основателей аэроразведки полка.

В 2019 году награжден орденом «За мужество» 3-й степени.

У Волонтирца остались жена и сын.  

 
ForUm

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