В больнице Мариуполя скончался боец полка «Азов» Дмитрий Волонтирец (позывной «Волына»). 40-летний мужчина умер в результате инсульта. Около недели он боролся за жизнь, сообщает пресс-служба полка.
Волонтирец служил по контракту в миротворческих войсках в Ираке. В «Азов» пришел из батальона «Донбасс», пройдя Иловайский котел и Дебальцево, был одним из основателей аэроразведки полка.
В 2019 году награжден орденом «За мужество» 3-й степени.
У Волонтирца остались жена и сын.
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