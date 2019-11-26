Сотрудники СБУ совместно с полицией разоблачили участников организованной преступной группы, которые пытались продавать места в списках парламентских партиях нынешней каденции.

Как сообщает пресс-центр ведомства, за полтора миллиона евро злоумышленники обещали «устроить» бизнес-вумен с Полтавщины в список одной из парламентских партий. Они уверяли ее, что это будет проходное место, после того как тот или иной депутат сложит мандат. Правоохранители задержали двух фигурантов дела при получении первой части материального вознаграждения размером 750 тыс. евро.

Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст.15, ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины.

По информации полиции Киева, передача первого транша должна была состояться во время встречи с клиенткой в районе станции метро «Черниговская». Однако распорядиться 750 тыс. евро подельники не успели, ведь их с вещественными доказательствами остановили полицейские.

Отмечается, что задержанные – жители столицы, 1973 и 1951 рождения, ранее судимые за различные преступления. Месяц назад их задерживали за совершение аналогичного преступления. То есть человек, создав представление о наличии у него связей во властных структурах, за150 тыс. долларов пообещал посодействовать в назначении на должность председателя одной из райгосадминистраций. Злоумышленнику суд избрал меру пресечения содержание под стражей и определил залог около 154 тыс. гривен, который он заплатил и оказался на свободе.