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Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту гибели старшего солдата, который выпал из поезда. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Установлено, что военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады двигался в составе подразделения эшелоном в зону проведения ООС. Пострадавший был обнаружен 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области.

Старшего солдата «скорой» доставили в Белоцерковский военный госпиталь. Мужчина 1987 года рождения находился в тяжелом состоянии: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга II степени, перелом основания черепа, закрытый перелом костей левой голени, кома II степени. 25 ноября он скончался в Главном военном клиническом центре ВСУ.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа во главе с военной прокуратурой Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины. Досудебное расследование производства по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины осуществляет Белоцерковский отдел полиции ГУ ЧП в Киевской области. Организовано первоочередные следственные действия и назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.
ForUm

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