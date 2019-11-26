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Скандальный тендер на закупку у РФ угля для Укрзализныци отменен, заявил глава компании Евгений Кравцов.

Речь идет о закупке 2,9 тыс. тонн угля марки ДГ для нужд в обеспечении углем пассажирских поездов на 2020 год. Пока никаких договоров на поставку не заключено. «Тендер отменен. Будет проведено служебное расследование по подготовке тендерной процедуры. Я благодарен представителям СМИ за привлечение внимания к этой закупке», - отметил Кравцов.

В ближайшее время информация об отмене тендера будет внесена на веб-портал государственных закупок ProZorro.

25 ноября СМИ сообщили, что филиал Укрзализныци «Юго-Западная железная дорога» запланировал заключить миллионные контракты на поставку угля из России. 
ForUm

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