Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших тренеров национальных сборных в мире в 2019 году. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу IFFHS.

На первое место в IFFHS поставили тренера сборной Португалии Фернандо Сантуша, чья команда выиграла первый розыгрыш Лиги Наций УЕФА. На втором месте Тите из сборной Бразилии, а на третьем – Роберто Мартинес, тренирующий сборную Бельгии.

Также отметим, что на 19-е место IFFHS поставила Александра Петракова, который привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира.

Лучшие тренеры сборных в 2019 году:

1. Фернадо Сантуш (Португалия)

2. Тите (Бразилия)

3. Роберто Мартинес (Бельгия)

4. Дидье Дешам (Франция)

5. Джамель Белмади (Алжир)

6. Гарет Саутгейт (Англия)

7. Роберто Манчини (Италия)

8. Андрей Шевченко (Украина)

9. Рикардо Гарека (Перу)

10. Феликс Санчес (Катар)

...

19. Александр Петраков (Украина U-20)

Напомним, сборная Украины выиграла свою отборочную группу Евро-2020, ни разу не проиграв. На чемпионате Европы наша сборная сыграет со сборной Нидерландов. Остальные соперники украинцев станут известны после жеребьевки и плей-офф Евро.