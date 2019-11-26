также в разделеЭкономика
Дефицит гобюджета вырос в 5 раз 18
Часто подделываемые банкноты по 500 гривен не будут изымать из оборота 13
Украина опустилась в рейтинге простоты уплаты налогов 9
Оржель: Цена на газ для населения будет ниже на 7% 39
Нафтогаз готов закачивать российский газ в ПХГ и без контракта 56
На зарплаты учителям и медикам выделят еще почти 500 миллионов 28
Госдолг Украины сократился на $1 миллиард 36
Экономист: Скидка 25 % на газ, о которой договорился Медведчук, поможет Украине снизить зависимость от МВФ 52
В Украине может подорожать электричество для некоторых категорий потребителей 49
Прибыль Приватбанка увеличилась в два раза 15
Гривня обновила четырехлетний максимум к доллару 60
«Газ вместо денег»: Нафтогаз ответил Газпрому на предложение по транзиту 168
Стало известно, за сколько МТС продаст «Vodafone Украина» 86
Миссия МВФ объявила о завершении работы в Украине 85
В Украине пятый месяц подряд падает один из ключевых экономических показателей 153
СМИ: Рада может запретить возврат Приватбанка Коломойскому 32
Банки Украины нарастили прибыль в 3,5 раза 20
Кабмин одобрил новые таможенные тарифы 24

В течение 25-26 ноября сжиженный газ на АЗС подорожал на 10-40 коп./л. Средняя розничная цена LPG в Украине выросла до 11,90 грн/л.

Об этом сообщается консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.

На АЗС ОККО в Киеве газ подорожал на 20 коп./л, до 12,99 грн/л. На станциях оператора Parallel стоимость выросла на 20-40 коп./л, до 12,79 грн/л в Луганской и Донецкой области, и до 12,39 грн/л в Запорожской и Днепровской. На Shell в Киеве цена газа выросла до 12,39 грн/л (+20 коп./л). Автогаз на АЗС контролируемых ГК «Приват» в столице газ подорожал до 11,90 грн/л. На станциях оператора BVS в Полтаве газ подорожал на 20 коп./л, до 11,89 грн/л. Отметим, что на Avantage 7 в Киеве стоимость газа выросла на 20 коп./л до 11,45 грн/л.

За выходные 23-24 ноября  крупные сети АЗС повысили стоимость LPG на 20-30 коп./л.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
6990 грн.
22
Теги