В течение 25-26 ноября сжиженный газ на АЗС подорожал на 10-40 коп./л. Средняя розничная цена LPG в Украине выросла до 11,90 грн/л.
Об этом сообщается консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.
На АЗС ОККО в Киеве газ подорожал на 20 коп./л, до 12,99 грн/л. На станциях оператора Parallel стоимость выросла на 20-40 коп./л, до 12,79 грн/л в Луганской и Донецкой области, и до 12,39 грн/л в Запорожской и Днепровской. На Shell в Киеве цена газа выросла до 12,39 грн/л (+20 коп./л). Автогаз на АЗС контролируемых ГК «Приват» в столице газ подорожал до 11,90 грн/л. На станциях оператора BVS в Полтаве газ подорожал на 20 коп./л, до 11,89 грн/л. Отметим, что на Avantage 7 в Киеве стоимость газа выросла на 20 коп./л до 11,45 грн/л.
За выходные 23-24 ноября крупные сети АЗС повысили стоимость LPG на 20-30 коп./л.
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