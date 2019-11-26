В Украине насчитывается около 36 тыс. детей, которые получили статус пострадавших от вооруженного конфликта. Об этом она своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В то же время, по ее словам, почти 25 тыс. детей ежедневно живут и учатся в так называемой серой зоне, а 177 учебных заведений находятся в зоне досягаемости обстрелов.

«Дети получают сложные травмы, подвергаются насилию и психологических травм, оставаясь без семьи, родителей и родного дома», – заявила Денисова.

Она также сообщила, что почти 200 тыс. детей покинули территорию своего проживания и вынуждены адаптироваться к новым условиям.

Денисова отметила, что в Украине дети столкнулись с этими проблемами из-за военной агрессии Российской Федерации, временной оккупации некоторых районов Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.