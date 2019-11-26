также в разделеОбщество
Лицом цифрового государства стала украинка, работающая моделью в Польше 10
В Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и туманы 14
Зеленский лично объявил в розыск «крестного отца» контрабанды в Украине 24
19 задержанных в 6 областях: Полиция разоблачила крупный наркосиндикат 13
Bloomberg: Адвокат Трампа хотел стать представителем Приватбанка 19
ФСБ пыталась завербовать полковника запаса ВСУ 26
В полиции Львовщины – обыски 23
Второй этап аттестации прошли 769 прокуроров ГПУ 16
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие 29
Заммэра Славянска сообщили о подозрении в сепаратизме 44
Сенцов получил премию Сахарова 27
ГБР получило доступ к данным паспортов Порошенко 39
НАБУ задержало 10 человек, причастных к махинациям на таможне 51
Врач допустил, что реабилитация Кулебы может длиться более года 32
Глава Укрэксимбанка внес 3 миллиона залога 19
Нацбанк вводит в обращение монету номиналом 5 гривен 40
В Ивано-Франковске проходят антитеррористические учения 25
Эксперт: Зеленскому не удастся преодолеть коррупцию в строительной отрасли 60

В Украине насчитывается около 36 тыс. детей, которые получили статус пострадавших от вооруженного конфликта. Об этом она своей странице в Facebook сообщила  уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В то же время, по ее словам, почти 25 тыс. детей ежедневно живут и учатся в так называемой серой зоне, а 177 учебных заведений находятся в зоне досягаемости обстрелов.

«Дети получают сложные травмы, подвергаются насилию и психологических травм, оставаясь без семьи, родителей и родного дома», – заявила Денисова.

Она также сообщила, что почти 200 тыс. детей покинули территорию своего проживания и вынуждены адаптироваться к новым условиям.

Денисова отметила, что в Украине дети столкнулись с этими проблемами из-за военной агрессии Российской Федерации, временной оккупации некоторых районов Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3439 грн.
14
Теги