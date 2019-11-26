Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов предложил вернуть украинскому государству ядерное оружие.



С такой инициативой он выступил на заседании трех комитетов Европарламента в Страсбурге, сообщает УНИАН.

«Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США», – напомнил режиссер.

Но в итоге никакой меморандум не помешал России аннексировать Крым, констатировал Сенцов. «Раз у нас забрали Крым – нужно вернуть нашу бомбу. Но это обсуждать не хотят – обсуждают формулу Штайнмайера. Я считаю, что не надо обсуждать, она (формула) не имеет к ситуации никакого отношения», – считает Сенцов.

Напомним, 26 ноября Сенцов лично получил премию Европарламента имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», присужденную ему в прошлом году.