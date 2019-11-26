также в разделеПолитика
Зеленский: Коломойский – не президент Украины 11
Мосийчук нашел судимость у еще одного «слуги народа» 15
«Изнасилование – законно»: Федина прокомментировала подозрение 17
ВР упростит получение украинских паспортов для детей из ОРДЛО 26
На Садового завели новое уголовное дело за Медведчука 31
Зеленский о транзите газа: Нужно договориться о подписании долгосрочного контракта 32
Cоциологи выяснили, что подорвало рейтинг Зеленского 71
ГБР направило в ГПУ проект подозрения Федине 88
Президент поручил Кабмину погасить долги перед учителями и врачами 43
Зеленский о подготовке к «нормандской» встрече: Нужно заканчивать эту войну 113
В «Слуге народа» рассказали, почему не приняли правку по расследованиям дел Майдана 25
Зеленский поговорил с Путиным о газе и возврате имущества с кораблей 126
Иванисова исключили из партии «Слуга народа» 54
Президент подписал закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение 26
Медведчук: Украина сегодня в числе беднейших и слаборазвитых стран мира 30
Во влиятельном азиатском СМИ подчеркнули заслуги Медведчука в продвижении переговоров в «нормандском формате» 16
Медведчук: Встреча Зеленского и Путина назрела, и она необходима в первую очередь для Украины 28
Более двух третей украинцев не знают, кто прошел в Раду по их округу 11

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Керсти Кальюлайд по результатам встречи 26 ноября подписали совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Президенты отметили далеко идущие двусторонние отношения и значительный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества. Построив крепкое партнерство, Украина и Эстония разделяют видение единой и свободной Европы.

Президент Кальюлайд подтвердила неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Президенты подтвердили свою твердую приверженность международному праву и основным принципам международных отношений. Они призвали Российскую Федерацию отменить незаконную оккупацию Крыма и прекратить свою агрессию продолжается на Донбассе.

Президенты договорились активизировать двустороннее сотрудничество на международной арене, особенно во время непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН на 2020-2021 годы, с целью содействия мультилатерализму, уважению международного права, демократии, прав человека и верховенства права, также учитывая последствия российской агрессии против Украины.

Президент Зеленский подчеркнул важность гуманитарной, финансовой, технической и другой помощи, которую оказывает Эстония, в частности осуществление медицинской реабилитации украинских военнослужащих, раненых на Донбассе.

Президенты согласились, что комплексные реформы в Украине улучшают уровень жизни украинцев, деловую среду и обеспечивают устойчивый экономический рост. Таким образом, Украина сделает весомый вклад в европейскую безопасность и благополучие. Президент Кальюлайд подтвердила намерение Эстонии продолжать поддержку программы реформ в Украине и подчеркнула важность верховенства права как краеугольного камня развития и успеха Украины.

Президенты договорились активизировать сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора, в том числе путем использования соответствующего опыта и лидерства Эстонии в этих сферах.

Президенты подтвердили европейские стремления Украины и согласились с важностью использовать в полной мере потенциал Соглашения об ассоциации, продолжая выполнять свои обязательства, углубляя отраслевую интеграцию и приближение регуляторных норм между Украиной и ЕС.

Президенты положительно оценили процесс консультаций относительно будущего инициативы Восточного партнерства и согласились с важностью определения стратегических целей его развития, подтвердив приверженность принципам дифференциации, инклюзивности и обусловленности.

Президенты подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества в области энергетической безопасности и подчеркнули важность достижения договоренностей в ходе трехсторонних газовых переговоров с учетом интересов Украины как транзитной страны для экспорта газа.

Президенты констатировали, что гуманитарное и культурное сотрудничество остается важной частью двусторонней повестки дня и будет направлена ​​на содействие человеческим контактам, разработке новых инициатив и реализации совместных проектов в сферах образования, здравоохранения, туризма и др.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3456 грн.
10
Теги