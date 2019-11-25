Украинцы вынуждены переплачивать за жилье из-за деятельности таких «смотрящих» как братья Горовые, поскольку за подобными людьми стоят политики, которые их покрывают. Об этом заявил политолог Золотарев Андрей, комментируя ситуацию на строительном рынке, пишет Капитал.

«Строительство — одна из тех отраслей экономики, в которой ходят живые деньги и не малые, и, естественно, это делает любую деятельность, связанную с разрешительной сферой, коррупционно привлекательной. Специфика нашей системы заключается в том, что люди, которые должны надзирать за соблюдением правил, конвертируют это в материальные возможности. Кто на чем сидит, тот с того и имеет. Мы прекрасно помним, что об этом говорили еще при Ющенко, 15 лет назад, но за это время проблема приобрела еще более фантасмагорические масштабы. Сейчас общеизвестно, что любая деятельность связанная с узаконением строительства, частного небольшого домика или получением разрешительной документации на многоквартирный дом, связана с коррупционной составляющей. При наличии которой очень часто те, кто должен следить за соблюдением строительных норм и правил, закрывают глаза на вопиющие нарушения. Платит же за все, конечно, конечный покупатель, коррупционная лепта зашита в цену», — рассказал эксперт.

Существует целый институт «смотрящих», без которых невозможно ничего построить или ввести в эксплуатацию. Строители вынуждены платить им взятку с каждого введенного в эксплуатацию квадратного метра. Однако, рассказал эксперт, эти люди не получают деньги напрямую.

«Это вершина пирамиды. А внизу, собственно, те, кто занимает те или иные должности, аффилированные с ними фирмы и фирмочки, частные специалисты. Никто с пакетом денег в кабинет не идет, как правило тут работают посредники», — раскрыл он схему коррупционного механизма.

Верхушкой коррупционной пирамиды СМИ называют братьев Юрия и Алексея Горовых, о которых было известно еще во времена Януковича и Азарова. Бывший генпрокурор Юрий Луценко во время совещания по вопросам реформирования сферы градостроения прямым текстом называл их имена как «решал». Однако, по мнению Золотарева, поделать с таким людьми до сих пор ничего не получается потому, что за ними стоят политические группировки.

«Такая деятельность невозможна без политической поддержки, „крыши“ и юридической поддержки. Собственно, за каждой такой фигурой стоит та или иная организованная политическая группировка, которая и обеспечивает возможность получения коррупционной ренты», — отметил политолог.

Он также рассказал, на чем зарабатывают на рынке строительства такие люди как Вадим Столар, именующие возможность эксклюзивно получать всю разрешительную документацию «по блату», без лишних проблем и с большими скидками.

«Остальные строители пасут задних, получают менее прибыльные земельные участки, менее перспективные. Сливки снимают те, кто аффилирован с властью, те, кто с властью делиться и в доле», — констатировал эксперт.