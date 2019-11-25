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Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в Москве.

Фото: pravoslavie.ru

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Действие представительства Александрийского патриархата в Москве временно приостановлено», - сообщил секретарь Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

По его словам, окончательное решение о перспективах работы подворья Александрийской церкви предположительно примет Синод, который соберется в Москве в конце декабря.

Как сообщалось, в начале ноября Патриарх Александрийский Феодор, «второй по чести» после Константинопольского среди предстоятелей Поместных Православных Церквей, признал ПЦУ. Сразу после этого в Московском патриархате заявили о невозможности дальнейшего поминовения имени Патриарха Феодора, что на языке церковной дипломатии означает фактический разрыв общения.
ForUm

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