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В Череповце руководство поликлиники установило железные ворота с замком без забора, к которому крепились бы ворота, сообщает Север.Реалии.

«Самое смешное, что ворота регулярно запираются на замок в вечернее время, а утром, когда поликлиника начинает работу, замок открывают», - рассказывает местный житель Сергей, который живет рядом с поликлиникой и каждый день наблюдает за этой нелепой ситуацией.

Как сообщили в пресс-службе вологодского отделения Северной железной дороги, новый забор для учреждения готов, но не согласован с чиновниками.

«Проект монтажа нового ограждения находится на финальной стадии согласования в Архитектурном отделе администрации Череповца. Как только согласуют, забор будет установлен», - рассказали в пресс-службе.

В здании поликлиники, которую «охраняют» с помощью ворот без забора, раньше находилась железнодорожная больница. В этом году – 60 лет со дня ее открытия. В настоящее время основной профиль поликлиники – медицинские осмотры, а также предрейсовые осмотры и водительские комиссии.
ForUm

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