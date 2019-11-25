Заместитель председателя Горностаевской районной государственной администрации Херсонской области Александр Шум, которому было 45 лет, умер на рабочем месте 22 ноября.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя управления Национальной полиции в Херсонской области.

Мужчине стало плохо в одном из кабинетов, на глазах у коллег. Несмотря на то, что скорая помощь приехала оперативно, спасти его не удалось.

В Горностаевской райгосадминистрации Александр Шум работал с 1997 года. Должность заместителя председателя РГА занимал с 2006 года. Недавно вернулся на рабочее место после длительного отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста: вместе с женой он создал детский дом семейного типа и, кроме собственных детей, воспитывал еще шесть приемных. Похоронили Александра Шума 23 ноября.