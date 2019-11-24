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В ночь на воскресенье, 24 ноября, в возрасте 76 лет умер Давид Бабаев, народный артист Украины, актер Национального академического театра имени Леси Украинки.

Об этом сообщается на странице театра в Facebook.

Давид Бабаев играл на сцене Театра им. Леси Украинский почти полвека. В его творческом багаже более 50 спектаклей, среди которых Школа скандала, Госпожа министерша, Наполеон и корсиканка, Последняя любовь, Мнимый больной.

Именно представление Последняя любовь стала последней для актера.

«Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже в последний раз … Маэстро, браво!» — отметили в театре.

О времени и дате прощания с актером сообщат отдельно.

Почти 50 лет Бабаев играл на сцене Театра им. Леси Украинки.

Наиболее известны его роли французского императора в «Наполеоне и корсиканцах», Санчо Пансы в спектакле «Дон Кихот. 1938» по Булгакову, Аргана из «Мнимого больного» Мольера.
ForUm

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