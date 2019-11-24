Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области

Так, 23 ноября около 16:00, патрульные получили сообщение об агрессивном мужчине на улице Достоевского.

Прибывшие на место инспекторы обнаружили неизвестного, у которого были признаки психического расстройства. В частности, мужчина залез на крышу хозпостройки, разрушал ее и бросал камни по окнам жилых домов. По просьбе полицейских прекратить, он не реагировал, вел себя неадекватно, кричал нецензурные слова.

«Через некоторое время после тщетных уговоров, один из инспекторов вылез на крышу, чтобы снять мужчину, но тот начал бросаться в инспектора шифером. Полицейский не удержался и упал с крыши. Его передали врачам скорой помощи», — говорится в сообщении.

В дальнейшем мужчину удалось снять со здания и передать специализированной медицинской помощи. Впоследствии выяснилось, что этот 31-летний мужчина находился в розыске за побег из психиатрической больницы.