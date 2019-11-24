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Сотрудники СБУ задержали в Днепре организатора конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 30 млн гривен. Об этом в субботу, 23 ноября сообщила пресс служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам» услуги «по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 млн гривен. Среди клиентов злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики, а также несколько государственных и коммунальных предприятий региона.

Во время следственных действий один из организаторов конвертационного оказал сопротивление и попытался убежать на авто. При этом он успел повредить почти десять частных машин, а затем угрожал оперативникам несуществующими связями в правоохранительных органах.
ForUm

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