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В Киеве служба безопасности Укарины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 миллиарда гривен в год, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу «клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики.

Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий. Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Также обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.

Кроме того, изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №7.
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