В воскресенье, 24 ноября, в Киеве в связи с проведением футбольного матча возможны изменения в работе метро. Об этом сообщает КП Киевский метрополитен в Facebook.

Как сообщается, сегодня в связи с футбольным матчем на НСК Олимпийский, который начнется в 17:00, возможны ограничения в работе некоторых станций столичной подземки. В частности, ограничения могут ввести на станциях Олимпийская, Площадь Льва Толстого, Дворец спорта.

«Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого», - заявили в метрополитене.

Механизм применяется из соображений безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиропотока на платформах станций.