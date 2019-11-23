также в разделеОбщество
СБУ разоблачила масштабную схему сбыта незаконно добытого угля 9
Акции памяти жертв Голодомора прошли возле консульств России по всей Украине 11
Боевики обстреляли украинские позиции возле Пивденного 15
ВОЗ: украинские подростки недостаточно двигаются 12
Львовский аэропорт возобновил работу 35
Одесский аэропорт возобновил работу 18
ОБСЕ: Боевики демонстрировали журналистам мост в Станице Луганской 29
Штаб ООС назвал потери боевиков за неделю 45
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий 33
Украина сегодня чтит память жертв голодоморов 23
22 ноября. Картина дня 32
Опубликован официальный трейлер комедии о войне на Донбассе «Наши котики» 45
Рябошапка: Прокурор ГПУ причастен к вымогательству земли в Затоке 26
ГБР объявило в розыск бывшего сбушника, шпионившего на РФ 260
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет 299
Турция опровергла фейк росСМИ о паромном сообщении с Крымом 82
Таможня запустила онлайн-систему жалоб 19
Крушение танкера у Одессы: Нефтепродуктов в море в 53 раза больше нормы 47

Погода в Украине в воскресенье, 24 ноября, будет прохладной из-за антициклона, который задержится над страной. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

Как прогнозирует синоптик, завтра в Украине сохранятся ночные заморозки от -4 до -12 градусов мороза. Днем также будет прохладно, средняя температура будет колебаться от -3 до +4, лишь в западных областях и Крыму будет от +6 до +9 градусов.

Из-за антициклона, который удержится над Украиной, осадки маловероятны. Однако в западных, южных и юго-восточных областях стоит ждать сильный ветер.

В Киеве завтра прогнозируется также прохладная погода. Днем термометры будут держаться в пределах нуля, а ночью опустятся до -4...-7 градусов. Будет ветрено, но без осадков.

Кроме того, синоптик напомнила, что с 28 ноября в Украине вероятно небольшое потепление.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2726 грн.
13
Теги