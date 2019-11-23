Об этом говорится в исследовании Всемирной организации здравоохранения, передает hromadske.

Международное исследование физической активности подростков проводили в течении 2001-2016 годов в 146 странах мира. В опросе приняли участие 1,6 млн подростков от 11 до 17 лет.

В ВОЗ рекомендуют молодым людям в таком возрасте тратить минимум час на физическую активность различной интенсивности.

Так, в 2016 году в Украине 70,6% юношей и 83% девушек не соблюдали рекомендации ВОЗ и были физически неактивными. В 2001 году эти показатели были на уровне 73,4% и 83,5% соответственно.

По сравнению с другими странами, самые активные подростки проживают в Бангладеш — там 66,1% молодых людей ведут малоподвижный образ жизни.

Наименее активные подростки на Филиппинах и в Южной Корее — около 94%.

В среднем около 81% подростков по всему миру не придерживаются рекомендаций по физической активности. Согласно результатам, девушки менее активны, чем парни почти во всех странах, кроме Тонга, Самоа, Афганистана и Замбии.