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Объемы промышленного производства в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5%. 

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, сообщает Экономическая правда.

За январь-октябрь зафиксировано падение промпроизводства на 0,6%.

За первые 10 месяцев 2019 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 1,7%, в перерабатывающей промышленности - падение на 1,2%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 1,7%.

Отметим, в марте 2019 рода объемы промышленного производства выросли на 2,1% - впервые за четыре месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлился до 1,6%. В июне объемы снова сократились на 2,3%, в июле - на 0,2%, в сентябре - на 1,7%, в октябре - на 1,1%.
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