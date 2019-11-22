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Министерство иностранных дел Турции опровергло распространенную в российских СМИ информацию о возобновлении морского сообщения между Турцией и аннексированным Крымом.

Об этом сообщил посол Украины в стране Андрей Сибига.

«Министерство иностранных дел Турции на обращение Посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы возобновлении морского сообщения Керчь-Зонгулдак», - написал он в Twitter.

Ранее сегодня российские СМИ сообщили о возобновлении паромного сообщения между Турцией и оккупированным Крымом.

Напомним, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Крым объявлен временно оккупированной территорией. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года на то время президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. РФ отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

В октябре 2017 года власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.
ForUm

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