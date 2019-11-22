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Опубликован официальный трейлер патриотической неполиткорректной комедии о войне на Донбассе «Наши котики». 

Режиссером фильма выступил Владимир Тихий («Брама»).

События фильма разворачиваются в 2014 году, в начале горячей фазы гибридной войны России против Украины. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов идут добровольцами на фронт. Никто из них не представляет, что именно они играют ключевую роль в этой войне.

В главных ролях – Дмитрий Тубольцев, Станислав Бжезинский, Петр Микитюк, Дмитрий Хомяк, Михаил Кукуюк и др.

В украинский прокат картина выйдет 30 января 2020 года.
ForUm

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