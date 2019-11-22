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В законопроекте о коренных народах Украины будут опредлены три этноса - крымские татары, караимы и крымчаки.

Об этом в интервью LB.ua рассказал представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, принимающий участие в разработке документа.

«В том проекте, который был наработан ранее, и который мы совершенствуем, речь идет о трех коренных народах - крымских татарах, караимах, крымчаках. Правда, пока не решили, мы зафиксируем только эти три народа как коренные или сделаем список открытым, определив признаки коренных народов», - рассказал Кориневич.

Коренные народы - народы, проживающие в многоэтнических обществах, являющиеся потомками тех, кто населял страну испокон веков, и не имеющие собственного государства.
ForUm

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