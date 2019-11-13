Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина обязательно отреагирует на открытие Россией железнодорожного движения через незаконно построенный Керченский мост. Об этом Кориневич заявил на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.
«Безусловно, мы отреагируем на это. Мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов. Мы, безусловно, говорим о том, что государство-оккупант не имеет права делать то, что он делает. Соответствующее сообщение и доступ на временно оккупированную территорию АР Крым и города Севастополь за пределами пунктов пропуска на украинской территории «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка» являются противозаконными и нарушают Уголовный кодекс Украины», - подчеркнул он.
Кориневич добавил, что позиция украинской власти однозначная: «Крым - это Украина, это наша абсолютная ценность. И на все, что нарушает территориальную целостность, в частности, такие инциденты и кейсы, мы, безусловно, будем реагировать».
«Относительно использования (Керченского. – Ред.) моста - он построен неправомерно, он наносит определенный экологический вред Черноморско-Азовскому региону. Есть соответствующие уголовные производства в украинских правоохранительных органах», - добавил он.
На вопрос, будет ли рассматриваться возможность введения новых санкций против РФ в связи с открытием железнодорожного движения через Керченский мост, Кориневич сказал: «Я пока не могу однозначно сказать, какой будет рецепт, но по вопросу санкционной политики, наш орган хочет активно принимать участие в этом вопросе. Я думаю, что мы этот вопрос обязательно проработаем».
Как известно, в декабре 2019 года оккупационная российская власть Крыма планирует запустить движение по железнодорожной части так называемого Керченского моста.
Напомним, 15 мая 2018 года состоялось открытие автодорожной части Керченского моста.
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