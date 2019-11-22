также в разделеПолитика
Медведчук призвал принять закон о референдуме: У народа Украины нет механизма влиять на власть 15
СМИ: Богдан долгое время совмещал госслужбу и адвокатскую деятельность 13
Авторитетное польское СМИ: Медведчук занимает видное место на политической арене Украины 20
Президент назначил главу Хмельницкой ОГА 21
Пентагон: Украина получит всю обещанную военную помощь 41
НАБУ допросит Арахамию по делу о возможном взяточничестве в Раде 26
Медведчук: Единственный плюс бюджета – то, что он принят в ноябре. Других плюсов нет 47
Арахамия – чиновникам: Если будут давить из Киева, трахнем их как следует 40
Медведчук: До конца года тарифы могут вырасти до 35% 51
Стефанчук вернет компенсацию за аренду квартиры тещи 29
КСУ признал законопроект Зеленского об уполномоченных Рады неконституционным 47
«Клинический идиот»: Арахамия ответил на обвинения Мосийчука 55
Медведчук: В Европе земли не хватает, поэтому они решили отобрать ее у Украины 60
В Гааге начались первые слушания по керченскому делу 31
Зеленский о «прослушке» Трубы: Будем разбираться 34
Зеленский использует СБУ для преследования народных депутатов партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» 72
Рябошапка обещает: ни одно из дел Майдана не будет потеряно 27
КИУ: В «Слуге народа» официально никто не работает 43

Россия нарушила основной принцип Конвенции и международного права, когда захватила в октябре 2018 года три украинские военные корабли и членов их экипажей. Такие действия были осуждены международным сообществом. Об этом во время слушаний в суде ООН рассказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, сообщает УНИАН.

Зеркаль напомнила, что, после безуспешных усилий заставить Россию освободить судна и моряков, Украина начала арбитражное производство в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. «Россия не выполнила приказ Трибунала. Зато Россия держала членов экипажей судов еще четыре месяца, прежде чем окончательно освободить их в сентябре. Даже сегодня Россия не выполнила приказа ITLOS, поскольку она поставила условия освобождения членов экипажей судов», – подчеркнула дипломат.

Зеркаль отметила, что Россия не выполнила Приказ даже после передачи судов три дня назад. «Это связано с тем, что прежде чем освободить судна, в нарушение Приказа ITLOS, Россия изъяла с судов оружие, коммуникационное оборудование, документы и прочее. Все это остается в России», – пояснила она.

Напомним, 18 ноября Россия передала Украине захваченные 25 ноября 2018 года корабли.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что «россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1286 грн.
22
Теги