Россия нарушила основной принцип Конвенции и международного права, когда захватила в октябре 2018 года три украинские военные корабли и членов их экипажей. Такие действия были осуждены международным сообществом. Об этом во время слушаний в суде ООН рассказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, сообщает УНИАН.



Зеркаль напомнила, что, после безуспешных усилий заставить Россию освободить судна и моряков, Украина начала арбитражное производство в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. «Россия не выполнила приказ Трибунала. Зато Россия держала членов экипажей судов еще четыре месяца, прежде чем окончательно освободить их в сентябре. Даже сегодня Россия не выполнила приказа ITLOS, поскольку она поставила условия освобождения членов экипажей судов», – подчеркнула дипломат.

Зеркаль отметила, что Россия не выполнила Приказ даже после передачи судов три дня назад. «Это связано с тем, что прежде чем освободить судна, в нарушение Приказа ITLOS, Россия изъяла с судов оружие, коммуникационное оборудование, документы и прочее. Все это остается в России», – пояснила она.

Напомним, 18 ноября Россия передала Украине захваченные 25 ноября 2018 года корабли.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что «россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы».