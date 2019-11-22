Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов анонсировал запуск новой онлайн-системы жалоб на таможне.
«Новой таможне – новая онлайн-система жалоб! https://cc.customs.gov.ua/
Пока в тестовом режиме, поэтому извините, если что», - написал он в Facebook.
По его словам, план такой:
- до 5 рабочих дней на рассмотрение жалобы по работе таможни;
- попробуем отвечать по существу, человеческим языком;
- вся коммуникация исключительно в электронной форме
В каждом регионе выделены люди, которым будут перенаправляться жалобы.
«На центральном уровне отслеживаем статистику и объективность ответа. Но сразу говорю - это инструмент реакции на проблемы, а не спама вроде «снизьте пошлины» или «расскажите, как импортировать белых медведей». На такое отвечать не будем. С декабря планируем интегрировать этот же интерфейс в общий Контактный Центр Кабмина, который строит Дмитрий Дубилет», - сообщил Нефедов.
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