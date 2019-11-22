Глава Офиса президента Андрей Богдан трижды занимал государственные должности, не прекращая при этом заниматься адвокатской деятельностью вопреки закону, сообщают «Схемы».

Отмечается, что Богдан при трех президентах работал правительственным уполномоченным по борьбе с коррупцией, заместителем министра юстиции и помощником судьи, не прекращая работу адвокатом, что является нарушением закона о государственной службе и антикоррупционного законодательства.

На вопрос корреспондента «Схем», как президент Владимир Зеленский оценивает то, что Богдан совмещал должности, он ответил: «Значит, что-то было неправильно. Куда смотрела власть? А что тут оценивать? Вы сами знаете, как в Украине люди живут».