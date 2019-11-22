С 2020 года граждане ЕС смогут приобрести землю сельскохозяйственного назначения в Болгарии.

Об этом заявила министр сельского хозяйства страны Десислава Танева, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на News.bg.

Отмена моратория на продажу земли иностранцам вступит в силу с января 2020 года после внесения изменений в закон о сельскохозяйственных землях.

Документ обнародован в начале ноября для общественного обсуждения.

Перед тем, к концу 2019 года, власти должны составить акт о совершенствовании регулирования рынка земли.

Танева признала, что сейчас в Болгарии иностранцы покупают землю в обход правил, через регистрацию местного юридического лица.