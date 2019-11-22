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Патриарх Иерусалимский Феофил III предложил Предстоятелям Православных Церквей собраться в Аммане для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.

Фото: patriarchia.ru

Об этом Патриарх Феофил заявил на церемонии вручения премии Фонда единства православных народов, сообщает patriarchia.ru.

Патриарх Иерусалимский Феофил III пригласил Предстоятелей Православных Церквей на «братскую встречу в любви» в Иордании, чтобы «обсудить вопрос сохранения единства в евхаристическом общении».

Патриарх выразил «глубокую обеспокоенность нынешними трудностями, омрачающими жизнь Церкви, и угрозами, нависшими над нами из-за наших печальных разделений».

«Мы окажем гостеприимство освященному собранию в столице Иорданского Хашимитского Королевства, хорошо зная, какую роль играет Его Величество Король Абдалла II как хранитель христианских и мусульманских святых мест во Святой Земле, и какие усилия предпринимает Иорданское Хашимитское Королевство для обеспечения такого положения, при котором Иордания останется страной, где христиане беспрепятственно совершают свои молитвы и где рады всем», — заявил Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви.

Как сообщалось, вчера Патриарх Иерусалимский Феофил III получил из рук Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла ежегодную международную общественную премию за укрепление единства православных народов.

*** Иордания – каноническая территория Иерусалимского Патриархата с множеством христианских святынь.

Иерусалимский Патриархат не признал создание ПЦУ и допускает к служению у гроба Господня и других святынь священнослужителей и архиереев лишь Украинской Православной Церкви, возглавляемой Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.
ForUm

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