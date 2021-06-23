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Греховность и слабость вызывают разделения и нарушают единство в православном мире.

Об этом заявил Предстоятель Иерусалимской Церкви Патриарх Феофил после богослужения в храме Святой Троицы, Русской Духовной миссии в Иерусалиме, сообщает Orthodoxia News Agency.

«Во всем мы должны стремиться преодолевать наши человеческие слабости и искушения, которые угрожают нашему единству, и должны позволять Святому Духу просвещать наш разум и пребывать в наших сердцах…Мы призваны сделать все, что в наших силах, чтобы преодолеть любые аномалии церковной жизни, которые наша человеческая слабость и греховность могут так легко вызвать», – отметил Патриарх Феофил.

Предстоятель Иерусалимской Церкви подчеркнул, что совместное совершение Литургии – это «наглядная демонстрация единства нашей Православной Церкви во имя Господа нашего Иисуса Христа».

«Это единство, которое находит свое выражение в приобщении к общей Чаше и есть дар Святого Духа, Утешителя, управляющего всей жизнью Церкви. Таким образом, в наши дни мы живем в том же нерушимом единстве, которое было дано Церкви в Пятидесятницу», – сказал Патриарх.

Предстоятель Иерусалимской Церкви напомнил, что единство является «плодом и свидетельством истины Божьей».

Предстоятель Иерусалимской Церкви отметил, что «все, православные верующие, а также главы наших Православных Церквей обязаны подчиниться единству Святого Духа. В мире, раздираемом человеческими разделениями, страхом, предрассудками и эгоизмом, Церковь должна жить другой жизнью, если мы хотим выполнить свою миссию», – подытожил Патриарх.
ForUm

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