В пгт Кирилловка Акимовского района Запорожской области из-за повышения уровня воды на Федотовой косе были затоплены десятки баз отдыха, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 11:00 22 ноября на территории пгт штормовая погода не стихает: усиление восточного ветра 20 м/с, порывы ветра до 28 м/с привели к повышению уровня воды на Федотовой косе. В настоящее время ориентировочно на 30-40 базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра. Базы отдыха не работают.

Сообщение пгт Кирилловка - с. Степок не нарушено, но в некоторых местах на дороге является переливы воды до 15 см, о. Бирючий - остался отрезан от суши. Песчаная дорога покрыта водой.

В 08:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что двое охранников базы отдыха «Мечта» на Федотовой косе не могут самостоятельно покинуть базу. Уровень воды достигал от 50-80 см. Прибывшие на место происшествия предоставили мужчине и женщине спецодежду, чтобы преодолеть расстояние до сухой поверхности, после этого бойцы ГосЧС сопровождали людей на автовокзал. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

В ведомстве подчеркнули, что подобные ситуации ежегодно возникают в прибрежной зоне и связаны с изменением циклонов и сильными порывами ветра. Базы отдыха поэтому и строятся на сваях, чтобы обезопасить здания от проникновения морской воды внутрь. Ситуация контролируется, проводится постоянный мониторинг, подразделения ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области находятся в боевой готовности к действиям по назначению.