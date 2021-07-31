На 31 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение. В некоторых областях ожидают грозы, град и шквалы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ухудшение погоды прогнозируют в восточных и западных облстях, а именно в:
Ровенской,
Волынской,
Тернопольской,
Львовской,
Ивано-Франковской,
Закарпатской,
Запорожской,
Донецкой,
Луганской областях.
Там прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).
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