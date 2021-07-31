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На 31 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение. В некоторых областях ожидают грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ухудшение погоды прогнозируют в восточных и западных облстях, а именно в:

Ровенской,

Волынской,

Тернопольской,

Львовской,

Ивано-Франковской,

Закарпатской,

Запорожской,

Донецкой,

Луганской областях.

Там прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).
ForUm

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