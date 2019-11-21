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Финансирование правоохранительных органов может быть урезано вдвое в 2021 году, если не будет эффективной работы. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на брифинге, передает РБК-Украина.

По его словам, высокий запрос украинцев на наказание для виновных должен конвертироваться в эффективную работу силовиков, иначе финансирование сократят, а некоторые органы могут распустить.

«Это не угроза - это факт, который касается всех силовиков. Все силовики приходят и хотят увеличить финансирование на 30-40%, свой бюджет. И объясняют, зачем им это нужно. Но если нет вообще расследования дел, то зачем их тогда финансировать? Зачем государству финансировать настолько много, что все уже запутались, сколько у нас «трехбуквенных» названий. Необходимо их тогда сокращать, объединять и иметь меньше органов, но более эффективных», - сказал Арахамия.

Он добавил, что финансирование сократится в случае неэффективной работы.

«Мы в два раза сократим им бюджет. Я думаю, что будет так - это мой прогноз», - добавил Арахамия.

 
ForUm

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