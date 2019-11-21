Импорт электроэнергии из России и Беларуси спровоцировал кризисную ситуацию в энергоотрасли и грозит возникновением социальной напряженности из-за увольнения около сотни тысяч работников.

Об этом говорится в обращении профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности Украины к президенту, премьеру, секретарю СНБО, председателю НКРЭКУ, министру энергетики.



«На сегодняшний день сложилась ситуация, когда Объединенная энергетическая система Украины работает в сложных условиях из-за непартнерских действий по стороны Российской Федерации и Республики Беларусь. Российские и белорусские компании заключают прямые двусторонние договоры с украинскими предприятиями - энергоемкими потребителями, что автоматически вытесняет с рынка украинских производителей электроэнергии. Так, в течение октября-ноября 2019 объемы импортируемой из РФ и РБ электроэнергии составили более 3300 млрд кВтч за два месяца. Увеличение импорта электроэнергии уже привело к вынужденной остановке некоторых украинских энергоблоков ТЭС», - отмечается в обращении.



Кроме того, обращается внимание, что из-за ценового демпинга российских и белорусских импортеров, импорт вытесняет с рынка «на сутки вперед» даже государственное предприятие НАЭК «Энергоатом».



«Цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» в отдельные дни падает до 91 коп/кВтч, что в рыночных ценах на уголь и природный газ делает производство электроэнергии на ТЭЦ и ТЭС убыточным даже при переменных затратах, не говоря уже о полной себестоимости электроэнергии», - отмечается в обращении.



В Укрэлектропрофсоюзе считают, что неограниченные объемы импорта тока на украинский рынок могут полностью заместить всю отечественную тепловую генерацию, которая не способна конкурировать с демпинговыми ценами импорта. При таких условиях украинский уголь становится ненужным, и Украина вынуждена будет сокращать его добычу. Все это грозит остановкой предприятий ТЭК.

«Если ТЭС продолжат работать в таком режиме, то украинские производители электроэнергии будут вынуждены проводить бессрочные отпуски простого большинства персонала отечественных ТЭС», - предупреждают авторы обращения. И отмечают, что за всю историю украинской энергетики, станции никогда не были в простое во время осенне-зимнего периода.



По подсчетам Укрэлектропрофсоюза, уничтожение генерирующих предприятий, а за ними и закрытие шахт, может привести к сокращению около 100 000 работников, а закрытие предприятий лишит источников существования около 250-300 тысяч членов их семей.



Авторы обращения призвали представителей власти остановить импорт электроэнергии, отметив, что он уже наносит экономический и социальный вред украинским предприятиям ТЭК и может привести к социальной напряженности и акциям протеста.



Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.